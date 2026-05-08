Организаторы смертельных уличных гонок в Приангарье «поехали» в колонию Суд приговорил организаторов уличных гонок к четырем годам колонии в Приангарье

Ангарский городской суд приговорил двух местных жительниц к четырем годам лишения свободы за организацию нелегальных уличных гонок, сообщила пресс-служба судов Иркутской области. Женщины признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

В мае 2025 года подсудимые организовали ночной заезд на дороге Ангарск — Тальяны, не обеспечив безопасность участников и зрителей. Они анонсировали мероприятие в соцсетях и собрали взносы с водителей.

11 мая один из участников не справился с управлением и сбил на обочине 17-летнюю девушку. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, еще двое зрителей пострадали.

Суд назначил каждой осужденной наказание в виде четырех лет колонии, но применил отсрочку до достижения их детьми 14-летнего возраста. Кроме того, с женщин взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн рублей, однако приговор пока не вступил в законную силу.

