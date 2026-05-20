«В Майами отдыхает»: Мостовой описал работу тренера Челестини в ЦСКА

В первой части сезона Российской-премьер лиги (РПЛ) швейцарского экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини называли едва ли не лучшим в лиге, а весной он провалился и был справедливо уволен, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, очень много таких специалистов работало в России — они выигрывают трофей, а, заработав денег, уезжают на родину.

В декабре все кричали: «Челестини — лучший тренер!» Все ждали результатов. И где сейчас Челестини? Где-то в Майами, наверное, отдыхает. Трофей выиграл и уехал на родину спокойно, — сказал Мостовой.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что провал армейцев в весенней части сезона РПЛ связан с плохой физической формой футболистов. По его словам, иностранные специалисты, в частности Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России. Еще одной причиной провала Масалитин считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого. По итогам сезона команда заняла пятое место.