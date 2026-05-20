Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:00

«В Майами отдыхает»: Мостовой описал работу тренера Челестини в ЦСКА

Экс-футболист Мостовой: Челестини выиграл суперкубок и спокойно уехал из ЦСКА

Фабио Челестини Фабио Челестини Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В первой части сезона Российской-премьер лиги (РПЛ) швейцарского экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини называли едва ли не лучшим в лиге, а весной он провалился и был справедливо уволен, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, очень много таких специалистов работало в России — они выигрывают трофей, а, заработав денег, уезжают на родину.

В декабре все кричали: «Челестини — лучший тренер!» Все ждали результатов. И где сейчас Челестини? Где-то в Майами, наверное, отдыхает. Трофей выиграл и уехал на родину спокойно, — сказал Мостовой.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что провал армейцев в весенней части сезона РПЛ связан с плохой физической формой футболистов. По его словам, иностранные специалисты, в частности Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России. Еще одной причиной провала Масалитин считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого. По итогам сезона команда заняла пятое место.

Спорт
Футбол
РПЛ
ЦСКА
Александр Мостовой
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обыски начались в Нацполиции Украины
В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах Госдуму
Песков назвал главный итог визита Путина в Китай
Си Цзиньпин раскрыл, что будут защищать Россия и Китай
Интерьер для восстановления: что действительно помогает отдыхать
Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР
Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область
Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая
«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну
НАТО попросило США не допускать «сюрпризов» в Европе
ВСУ пытались атаковать Россию за два часа с помощью более 60 БПЛА
Смертельный хантавирус маскируется под одну распространенную болезнь
Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов
Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира
Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране
Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Минобороны поделилось подробностями ядерных учений
«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.