Экс-нападающий ЦСКА объяснил провал команды в весенней части РПЛ

Экс-футболист Масалитин: ЦСКА был физически плохо готов в весенней части РПЛ

Игроки ФК ЦСКА Игроки ФК ЦСКА Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Провал ЦСКА в весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) связан с плохой физической формой футболистов, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, иностранные специалисты, в частности экс-тренер ЦСКА Фабио Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России.

ЦСКА очень хорошо начал сезон, выиграли Суперкубок у «Краснодара». В чемпионате показывали яркую атакующую игру, много забивали. На сборах показали хорошую игру, подписали новых игроков, но команда совсем была не готова физически. Отставка Челестини была ожидаемой, — сказал Масалитин.

Еще одной причиной провала экс-нападающий ЦСКА считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого. По мнению Масалитина, это был сигнал о негативной обстановке в коллективе.

Для русских игроков Березуцкий был авторитетом. Дальше уже пошел дисбаланс, и коллектив разделился на русских и иностранцев. Сменивший Челестини Дмитрий Игдисамов давал шанс молодым футболистам, потому что он их очень хорошо знает, — добавил Масалитин.

Ранее петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев. По итогам сезона ЦСКА занял пятое место.

Кирилл Николаев
Виктор Байбаков
