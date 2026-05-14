Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу

Полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку не стоит сейчас переходить во французский «Пари Сен-Жермен», считает экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. В разговоре с Metaratings он отметил, что на данный момент футболист «не блещет» и в составе красно-синих.

Не нужно ему уходить сейчас в ПСЖ. Он и у нас не блещет. Не надо портить пацана. Ему надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как [Федор] Чалов. Это хорошо, что [Александр] Головин вписался, приобрел мастерство, а Кисляку рано. Очень сырой материал. Я против этого перехода. Ему надо быть лидером, а он не лидер, — сказал Пономарев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний Кисляк забил пять голов и сделал пять результативных передач в 28 матчах. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

