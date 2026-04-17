Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026

На Чемпионате мира по футболу 2026 года впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча, сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, заявил глава организации, передает Reuters.

Инфантино отметил, что пока не может раскрыть имена выступающих, однако их будет больше одного. Он также назвал предстоящее событие «самым масштабным шоу на Земле» и охарактеризовал его как фантастическое. Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала, что матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года не планируется переносить из США в латиноамериканскую страну. По ее словам, перенос отменили из-за логистических сложностей.

Прежде сборная Ирана провела переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что американская сторона не может гарантировать безопасность иранских игроков.