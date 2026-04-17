Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:05

Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026

Инфантино: в финале ЧМ-2026 по футболу впервые покажут музыкальное шоу

Джанни Инфантино Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На Чемпионате мира по футболу 2026 года впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча, сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, заявил глава организации, передает Reuters.

Инфантино отметил, что пока не может раскрыть имена выступающих, однако их будет больше одного. Он также назвал предстоящее событие «самым масштабным шоу на Земле» и охарактеризовал его как фантастическое. Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала, что матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года не планируется переносить из США в латиноамериканскую страну. По ее словам, перенос отменили из-за логистических сложностей.

Прежде сборная Ирана провела переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что американская сторона не может гарантировать безопасность иранских игроков.

Спорт
Футбол
ФИФА
Джанни Инфантино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.