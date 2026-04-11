11 апреля 2026 в 12:51

Сборной Ирана по футболу придется сыграть в США на ЧМ-2026

ФИФА не перенесла матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику

Матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года не планируется переносить из США в Мексику, сообщает Goal со ссылкой на заявление президента латиноамериканской страны Клаудии Шейнбаум. По ее словам, перенос отменили из-за логистических сложностей.

ФИФА в конечном итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы от организации огромных логистических усилий, — сообщила Шейнбаум.

Ранее сборная Ирана провела переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что американская сторона не может гарантировать безопасность иранских игроков.

До этого Шейнбаум подтвердила, что Мексика готова принять матчи сборной Ирана в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года. Она сообщила, что сперва необходимо обсудить все нюансы с ФИФА.

Также в Нидерландах петиция с призывом к властям отказаться от участия в чемпионате мира по футболу в США набрала 170 тыс. подписей. Причиной недовольства стала политика американского президента Дональда Трампа.

