Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа

В Нидерландах петиция с призывом к властям отказаться от участия в чемпионате мира (ЧМ) мира по футболу в США набрала 170 тыс. подписей, сообщил канал RTL Nieuws. Причиной стала политика американского президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии.

В результате документ был направлен на рассмотрение парламенту страны. Петицию инициировал обозреватель Теун ван де Кеукен. Он заявил, что участие в ЧМ неприемлемо из-за «агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран».

Ранее полиция Чехии провела масштабную антикоррупционную операцию, в ходе которой задержала 47 человек по делу о договорных матчах и незаконных ставках на футбол. Оперативные мероприятия прошли преимущественно на территории Моравии — восточной части республики.

Также сообщалось, что сборная Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность иранских игроков.