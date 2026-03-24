Масштабный коррупционный скандал потряс чешский футбол Полиция Чехии задержала 47 человек по делу о договорных футбольных матчах

Полиция Чехии провела масштабную антикоррупционную операцию, в ходе которой задержала 47 человек по делу о договорных матчах и незаконных ставках на футбол, сообщает газета iSport.cz. Оперативные мероприятия прошли преимущественно на территории Моравии — восточной части республики.

Среди задержанных оказались футбольные функционеры, арбитры, игроки, а также представители клубов. Расследование, к которому подключились Европол и Интерпол, было инициировано самой Футбольной ассоциацией Чехии (FAČR) и координируется с подразделением УЕФА по борьбе с договорными матчами.

Председатель этической комиссии FAČR Мартин Голуб уточнил, что следствие касается незаконных ставок, взяточничества и возможного влияния на результаты игр. В поле зрения попали матчи национальной Первой лиги, а также молодежные соревнования.

В опубликованном ассоциацией списке фигурируют десятки физических и юридических лиц. В их числе — игрок высшей лиги Самуэль Шигут из «Карвины», несколько судей, руководство клубов «Опава», «Злин», «Зноймо» и «Старт Брно», а также бывший председатель правления «Злина» и экс-игрок этого клуба Лукаш Выходил. Кроме того, подозрения пали на мэра города Карвина Яна Вольфа.

