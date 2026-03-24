Олимпиада и Паралимпиада — 2026
24 марта 2026 в 18:26

Масштабный коррупционный скандал потряс чешский футбол

Полиция Чехии задержала 47 человек по делу о договорных футбольных матчах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Чехии провела масштабную антикоррупционную операцию, в ходе которой задержала 47 человек по делу о договорных матчах и незаконных ставках на футбол, сообщает газета iSport.cz. Оперативные мероприятия прошли преимущественно на территории Моравии — восточной части республики.

Среди задержанных оказались футбольные функционеры, арбитры, игроки, а также представители клубов. Расследование, к которому подключились Европол и Интерпол, было инициировано самой Футбольной ассоциацией Чехии (FAČR) и координируется с подразделением УЕФА по борьбе с договорными матчами.

Председатель этической комиссии FAČR Мартин Голуб уточнил, что следствие касается незаконных ставок, взяточничества и возможного влияния на результаты игр. В поле зрения попали матчи национальной Первой лиги, а также молодежные соревнования.

В опубликованном ассоциацией списке фигурируют десятки физических и юридических лиц. В их числе — игрок высшей лиги Самуэль Шигут из «Карвины», несколько судей, руководство клубов «Опава», «Злин», «Зноймо» и «Старт Брно», а также бывший председатель правления «Злина» и экс-игрок этого клуба Лукаш Выходил. Кроме того, подозрения пали на мэра города Карвина Яна Вольфа.

Ранее выяснилось, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали объяснил это решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Минпромторг расширил список машин для такси
Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном
КСИР показал, кто «хозяин» в Ормузском проливе
ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области
Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран
Роспотребнадзор принял меры после обнаружения нового случая оспы обезъян
Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга
Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой
В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян
Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака
Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге
СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе
Военэксперт раскрыл цель провокаций США и Израиля в войне с Ираном
«Эстонская реакция»: военэксперт о панике ВСУ из-за выхода РФ к Запорожью
Звезда итальянской эстрады умер на 92-м году жизни
На Украине подсчитали, сколько километров осталось ВС России до Запорожья
Пищевое отравление не пустило Собчак в Милан
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

