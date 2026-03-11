Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:31

Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026

Игроки сборной Ирана по футболу Игроки сборной Ирана по футболу Фото: NOUSHAD/IMAGO/Global Look Press
Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали. Он объяснил решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По словам министра, которые приводит TV2, участие иранской команды в турнире невозможно после убийства иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном, — подчеркнул он.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, который пройдет на территории трех стран. Турнир с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля. Иранская команда по итогам жеребьевки попала в группу G, где ее соперниками должны были стать Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все матчи с участием иранцев планировалось провести на территории США.

Ранее генеральный директор US Soccer Джей Ти Бэтсон заявил, что Федерация футбола США не видит препятствий для выступления сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Отвечая на вопрос о возможной встрече с Ираном в плей-офф, глава американской федерации дал понять, что его команда готова к любому сопернику.

Иран
футбол
США
спорт
ЧМ-2026
