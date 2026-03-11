Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 16:52

Названо имя нового худрука Михайловского театра

Беглов: Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра

Ильдар Абдразаков Ильдар Абдразаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Предыдущий руководитель учреждения Владимир Кехман покинул свой пост в январе этого года, передает ТАСС.

Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель, — сказал Беглов.

Абдразаков — известный оперный певец, режиссер, народный артист РФ. Он родился в Уфе в 1976 году, закончил Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова. В 1998 году Абдразаков выступил в Мариинском театре в партии Фигаро, а два года спустя вошел в состав его труппы. Певец несколько раз становился лауреатом престижных конкурсов, в частности, «Новые вердиевские голоса» в Парме.

В 2018 году Абдразаков дебютировал в партии Бориса Годунова в Парижской опере. В 2024 году артист вошел в состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Абдразакову звания народного артиста России за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Документ был размещен на официальном портале правовых актов в среду, 10 декабря.

