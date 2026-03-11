Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:50

Последний рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Москву, следует из информации на табло прилета аэропорта «Шереметьево». На этом вывоз туристов из города будет завершен.

SU 521 — ожидается в 00:34. Взлет: 18.29 (17:29 мск. — NEWS.ru). Приземление: 00:34, 12 марта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 60 тыс. пассажиров перевезли из ближневосточных стран российские и зарубежные перевозчики. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин уточнил, что статистика учитывает промежуток времени с 2 по 11 марта. Уточняется, что всего было выполнено уже 284 рейса. При этом отмечалось, что «Аэрофлот» за 11 марта намерен завершить программу вывозных рейсов и выполнить два полета в ОАЭ.

Ранее АТОР сообщала, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнял, что проблемы есть также на Шри-Ланке и Мальдивах, где работала авиакомпания Air Arabia, а также в Таиланде.

