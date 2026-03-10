В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться

Самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь, сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнил, что проблемы есть также на Шри-Ланке и Мальдивах, где работала авиакомпания Air Arabia, а также в Таиланде.

Наиболее сложная ситуация сейчас с Занзибаром, откуда физически невозможно вылететь, есть сложности, но меньшие, на направлениях, где оперировала авиакомпания Air Arabia — Шри-Ланка, Мальдивы. Есть туристы, ожидающие возобновления стыковок и в Таиланде, — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что около 6 тыс. российских туристов застряли на популярных курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Шри-Ланку и другие страны. По ее словам, более 2 тыс. человек из этой категории уже вернулись на родину, приобретя билеты на рейсы других авиакомпаний.

Кроме того, глава турагентства Надежда Лесникова сообщила, что 217 россиян застряли на круизном лайнере Celestyal Journey у побережья Катара. По ее словам, это произошло из-за кризиса на Ближнем Востоке.