Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:23

В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться

АТОР: российские туристы застряли на Занзибаре из-за войны в Иране

Занзибар Занзибар Фото: Han Xu/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами из-за ближневосточного конфликта сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь, сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнил, что проблемы есть также на Шри-Ланке и Мальдивах, где работала авиакомпания Air Arabia, а также в Таиланде.

Наиболее сложная ситуация сейчас с Занзибаром, откуда физически невозможно вылететь, есть сложности, но меньшие, на направлениях, где оперировала авиакомпания Air Arabia — Шри-Ланка, Мальдивы. Есть туристы, ожидающие возобновления стыковок и в Таиланде, — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что около 6 тыс. российских туристов застряли на популярных курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Шри-Ланку и другие страны. По ее словам, более 2 тыс. человек из этой категории уже вернулись на родину, приобретя билеты на рейсы других авиакомпаний.

Кроме того, глава турагентства Надежда Лесникова сообщила, что 217 россиян застряли на круизном лайнере Celestyal Journey у побережья Катара. По ее словам, это произошло из-за кризиса на Ближнем Востоке.

АТОР
Иран
россияне
туристы
Занзибар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.