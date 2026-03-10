Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей

Новые следы пропавших в Звенигороде детей обнаружены волонтерами у реки на месте исчезновения, заявил один из активистов в разговоре с MSK1.RU. Он допустил, что подростков унесло сильным течением дальше по руслу. У добровольцев почти нет надежды найти детей на суше, так как следы ведут в воду. Поиски осложняет расширение реки.

Сильное течение. Одна сторона широкая, покрыта льдом, течение заходит под лед, водоворотами уходит. Сейчас река расширилась — примерно до 60 м в ширину. Для сравнения — позавчера она была около 15–20 м, — сказал собеседник.

Родственники пропавших детей также организовали самостоятельные поиски. Они осматривают береговую линию отдельно от основных групп.

Сложности в обнаружении школьников на протяжении четырех суток объяснил руководитель организации «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков. Он пояснил, что около берега река была лишь частично покрыта снегом, а мощный поток воды мог переместить тела на значительное расстояние. По словам спасателя, существует вероятность, что детей прибило к берегу или зажало ледяными массами.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что жителям Московской области следует отказаться от самостоятельных попыток поиска пропавших в Звенигороде детей из-за высокого риска для жизни. Он напомнил гражданам, что подобные действия могут быть крайне опасными для неподготовленных людей.