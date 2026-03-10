Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:50

Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей

Волонтеры обнаружили следы пропавших в Звенигороде школьников

Фото: max.ru/mchs_official*
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые следы пропавших в Звенигороде детей обнаружены волонтерами у реки на месте исчезновения, заявил один из активистов в разговоре с MSK1.RU. Он допустил, что подростков унесло сильным течением дальше по руслу. У добровольцев почти нет надежды найти детей на суше, так как следы ведут в воду. Поиски осложняет расширение реки.

Сильное течение. Одна сторона широкая, покрыта льдом, течение заходит под лед, водоворотами уходит. Сейчас река расширилась — примерно до 60 м в ширину. Для сравнения — позавчера она была около 15–20 м, — сказал собеседник.

Родственники пропавших детей также организовали самостоятельные поиски. Они осматривают береговую линию отдельно от основных групп.

Сложности в обнаружении школьников на протяжении четырех суток объяснил руководитель организации «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков. Он пояснил, что около берега река была лишь частично покрыта снегом, а мощный поток воды мог переместить тела на значительное расстояние. По словам спасателя, существует вероятность, что детей прибило к берегу или зажало ледяными массами.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что жителям Московской области следует отказаться от самостоятельных попыток поиска пропавших в Звенигороде детей из-за высокого риска для жизни. Он напомнил гражданам, что подобные действия могут быть крайне опасными для неподготовленных людей.

Звенигород
пропавшие
поиски
волонтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.