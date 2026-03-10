Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Мошенники нашли способ нажиться на исчезновении детей в Звенигороде

Мошенники стали делать фейковые сборы на поиск детей в Звенигороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники нашли способ воспользоваться ситуацией с исчезновением троих детей в Звенигороде, сообщили ТАСС в пресс-службе оперативного штаба Московской области. В частности, злоумышленники стали проводить фальшивые сборы на поиск несовершеннолетних. В штабе подчеркнули, что государственные органы и добровольческие организации не занимаются ничем подобным, у них хватает средств и оборудования.

В связи с ЧП в интернете активизировались мошенники, которые собирают деньги на якобы проведение поисковой операции. Государственные органы и добровольческие организации, участвующие в поисках, таких сборов не проводят, — говорится в сообщении.

Масштабная поисковая операция стартовала после того, как 7 марта на горячую линию поступило заявление об исчезновении трех подростков. В ней задействовано более 150 человек. Зона поисков пропавших в Звенигороде детей также была расширена.

Ранее глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов призвал жителей региона не искать пропавших в Звенигороде детей самостоятельно. Он напомнил, что подобная деятельность может быть опасной.

