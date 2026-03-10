Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:28

Глава Одинцово раскрыл детали операции по поиску трех пропавших детей

Глава Одинцово Иванов: поиски трех пропавших детей ведутся круглосуточно

Фото: max.ru/mchs_official*
Спасатели ведут поиски троих пропавших в Звенигороде детей в круглосуточном режиме, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. По его словам, в операции задействованы все необходимые силы и ресурсы.

Работа идет круглосуточно, задействованы все силы и ресурсы. <...> Администрация Одинцовского округа оказывает максимальную поддержку. Развернуты палатки, подвозим питание, обеспечиваем все условия для проведения работ, — написал он.

В поисках участвуют спасатели МЧС, специалисты «Мособлпожспаса», добровольцы «ЛизаАлерт», водолазная группа «Добротворецъ», полиция и медики. Специалисты тщательно обследуют акваторию реки и прибрежные зоны, используя гидролокаторы, эхолоты, беспилотники и вертолеты.

По просьбе спасателей дополнительно предоставлены резиновые лодки. Иванов также сообщил, что к поискам подключатся специалисты отряда «Центроспас» из Жуковского.

Глава Одинцово призвал местных жителей не искать пропавших детей самостоятельно. Он напомнил, что подобная деятельность может быть опасной. Иванов подчеркнул, что поиски необходимо оставить профессиональным спасателям.

