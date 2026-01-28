Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 21:05

Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада

В центре Одинцово загорелся склад с текстильной продукцией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Масштабный пожар охватил складские помещения в центре Одинцово, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, внутри могли находиться люди, сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщает канал, возгорание произошло на складе с текстилем на Можайском шоссе. Над районом поднимается густой черный дым, зарево видно на большом расстоянии. Площадь пожара достигла 1,8 тыс. квадратных метров и продолжает увеличиваться. В том же здании находится магазин с промышленной химией.

Ранее крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Предварительная площадь возгорания составила 4,52 тыс. квадратных метров. Известно, что животных в помещении на момент возгорания не было. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 10 единиц техники.

До этого сгорел бутик бренда Rendez-Vous в Куршевеле, где проходил скандальный корпоратив с участием российских звезд. Возгорание началось еще во вторник, но потушить его удалось только утром 28 января. По предварительной информации источника, из отеля были эвакуированы 100 человек, пострадавших нет.

