«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США Политолог Самонкин: война в Иране может обернуться для США терактами в стране

Война с Ираном может обернуться для Соединенных Штатов чередой терактов на территории страны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, Вашингтон преждевременно пытается делить «шкуру неубитого медведя», заявляя о победе над Тегераном.

США делят шкуру неубитого медведя. Рано говорить о военно-технологической победе Вашингтона над Тегераном. Иран — это не Ливия, не Сирия, не Югославия, чтобы полностью его ликвидировать лишь при помощи воздушной операции. Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) больше играет на публику, показывая превосходство на Ближнем Востоке. Во-первых, иранское общество сплотилось вокруг нового национального лидера и на фоне гибели его предшественника [Али Хаменеи]. А во-вторых, если очень сильно разозлить представителей исламского мира, то США это может аукнуться. То есть на территории государства могут повториться такие события, как теракт 11 сентября, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что главная опасность для Вашингтона кроется в ответной реакции радикальных группировок. По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке может быть воспринята ими как война Трампа против всего исламского мира. Политолог не исключил, что именно это и спровоцирует волну терактов на территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа просчиталась в оценках готовности Ирана к длительному противостоянию. По словам американских журналистов, в Вашингтоне надеялись, что после убийства Хаменеи и ряда военных чиновников режим в Тегеране падет.