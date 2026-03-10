Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:05

«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США

Политолог Самонкин: война в Иране может обернуться для США терактами в стране

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Война с Ираном может обернуться для Соединенных Штатов чередой терактов на территории страны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, Вашингтон преждевременно пытается делить «шкуру неубитого медведя», заявляя о победе над Тегераном.

США делят шкуру неубитого медведя. Рано говорить о военно-технологической победе Вашингтона над Тегераном. Иран — это не Ливия, не Сирия, не Югославия, чтобы полностью его ликвидировать лишь при помощи воздушной операции. Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) больше играет на публику, показывая превосходство на Ближнем Востоке. Во-первых, иранское общество сплотилось вокруг нового национального лидера и на фоне гибели его предшественника [Али Хаменеи]. А во-вторых, если очень сильно разозлить представителей исламского мира, то США это может аукнуться. То есть на территории государства могут повториться такие события, как теракт 11 сентября, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что главная опасность для Вашингтона кроется в ответной реакции радикальных группировок. По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке может быть воспринята ими как война Трампа против всего исламского мира. Политолог не исключил, что именно это и спровоцирует волну терактов на территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа просчиталась в оценках готовности Ирана к длительному противостоянию. По словам американских журналистов, в Вашингтоне надеялись, что после убийства Хаменеи и ряда военных чиновников режим в Тегеране падет.

Иран
США
Ближний Восток
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тульский губернатор объяснил задымление в районе металлургического завода
Сестра умершего в «Крокусе» приехала на оглашение приговора террористам
Москвичам с iPhone назвали неочевидный способ оставаться на связи
Член СВОП рассказал, продолжит ли США поддержку Украины
Путин дал новое поручение о помощи ветеранам СВО
Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева
В МВД раскрыли колоссальное количество изъятых наркотиков в Москве за год
Площадь пожара на нефтебазе стремительно увеличилась
Сосед рассказал некоторые подробности из детства Героя России
Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева
На Израиль обрушились тяжелые ракеты с разделяющимися боеголовками
Москвичам рассказали, как долго в столице продержится тепло
Политолог ответил, что может грозить украинцам за угрозы в адрес Орбана
Аллергикам рассказали, как подготовиться к сезону цветения
ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети
Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов
Путину рассказали отличные новости о семечках
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.