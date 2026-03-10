В ОАЭ оценили, на сколько хватит запасов товаров первой необходимости

В ОАЭ оценили, на сколько хватит запасов товаров первой необходимости Министр аль-Марри: в ОАЭ запасов товаров первой необходимости хватит на полгода

Стратегических запасов товаров первой необходимости в Объединенных Арабских Эмиратах хватит на четыре—шесть месяцев, заявил министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Марри. Он также призвал жителей страны покупать только необходимое и не делать запасов, передает Bloomberg.

ОАЭ столкнулись с проблемами доставки продуктов из-за военных действий США и Израиля против Ирана и трудностей судоходства через Ормузский пролив. Однако, несмотря на возникшие сложности, правительство Дубая активно работает над восполнением продуктовых резервов. Часть грузов приходится перенаправлять и доставлять альтернативными маршрутами — по воздуху и автотранспортом.

Крупнейшие торговые сети заявляют, что существенного дефицита товаров пока не наблюдается. Периодические сбои в ассортименте оперативно ликвидируются за счет запасов на собственных складах. Значительная доля продукции выращивается прямо в стране, преимущественно в инновационных теплицах, работа которых продолжается бесперебойно.

Ранее глава крупной транспортно-логистической компании Штефан Пауль заявил, что у Дубая осталось свежих продуктов на 10 дней из-за сбоев в цепочках поставок. По его словам, конфликт вывел из строя около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов, также серьезно пострадали морские перевозки.