12 марта 2026 в 14:03

Китайский балкер совершил чудо в Ормузском проливе, спасаясь от ракет

Балкер КНР вдвое превысил допустимую скорость при обстреле в Ормузском проливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китайский балкер Heilan Journey, спасающийся от иранского ракетного обстрела в Ормузском проливе, развил скорость, вдвое превышающую его паспортные характеристики, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов. Согласно информации, которую приводит «Российская газета», в течение двух часов 190-метровое судно шло со скоростью 21,5 узла.

Судно под флагом Панамы вышло из саудовского порта Джубайль 9 марта. Утром 11 марта, находясь в проливе, экипаж стал свидетелем попадания иранских ракет в два танкера. Суда загорелись, команды начали эвакуацию. Сам китайский балкер не являлся целью для иранской армии. Тем не менее, экипаж принял решение покинуть место происшествия. Сейчас судно стоит на якоре у входа в пролив.

Как сообщалось ранее, Иран нанес удар по судну Safe Sia, следовавшем под флагом Маршалловых островов. Представители Корпуса стражей исламской революции подчеркнули, что все суда должны соблюдать предписания Тегерана. Игнорирование предупреждений может привести к обстрелу.

Ближний Восток
Ормузский пролив
обстрелы
Иран
корабли
Китай
скорость
