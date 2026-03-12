Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:38

Иран нанес новый удар по танкеру из Персидского залива

Иран атаковал танкер под флагом Маршалловых островов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ирана ударил по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) местной гостелерадиокомпании. В структуре отметили, что все желающие пересечь Ормузский пролив должны соблюдать предписания Тегерана.

Сегодня принадлежащий США танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов, являющийся одним из активов американской террористической армии, был обстрелян в северной части Персидского залива после того, как проигнорировал предупреждения ВМС КСИР, — уточнили в Корпусе.

Ранее КСИР взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминались объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

До этого советник командования КСИР заявил, что Иран уничтожил все военные объекты США на Ближнем Востоке. Он также допустил захват американских военнослужащих, но не предоставил подтверждений.

Иран
КСИР
Персидский залив
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.