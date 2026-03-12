Иран нанес новый удар по танкеру из Персидского залива Иран атаковал танкер под флагом Маршалловых островов

Ирана ударил по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) местной гостелерадиокомпании. В структуре отметили, что все желающие пересечь Ормузский пролив должны соблюдать предписания Тегерана.

Сегодня принадлежащий США танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов, являющийся одним из активов американской террористической армии, был обстрелян в северной части Персидского залива после того, как проигнорировал предупреждения ВМС КСИР, — уточнили в Корпусе.

Ранее КСИР взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминались объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

До этого советник командования КСИР заявил, что Иран уничтожил все военные объекты США на Ближнем Востоке. Он также допустил захват американских военнослужащих, но не предоставил подтверждений.