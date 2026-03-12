Сестра умершего в «Крокусе» приехала на оглашение приговора террористам

Жительница Новосибирска Ульяна Будько в Москву ради того, чтобы услышать вживую приговор террористам из «Крокуса», сообщает корреспондент NEWS.ru. В беседе с журналистами сибирячка сообщила, что во время теракта умер ее брат-близнец Григорий.

Ему накануне исполнилось 35 лет. Он пошел туда со своей тещей на концерт. Через пять минут после концерта скинул фотографию, потом начались новости. Мы его долго очень искали, а 8 апреля 2024 года идентифицировали его по ДНК, а 12 апреля похоронили, — рассказала Ульяна.

Как рассказала сестра, она довольна приговором суда. В то же время она признала, что не надеется на моральную компенсацию и не подавала соответствующий иск.

Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле» днем 12 марта. Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.