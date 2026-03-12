Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане

Атака Израиля на Дом русской культуры в Ливане никак не была спровоцирована, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, рядом со зданием учреждения не было никакой боевой активности.

Удар не был абсолютно ничем спровоцирован. В помещении не проводилось никакой военной или схожей активности, — уточнила дипломат.

Ранее министр информации республики Ливана Пол Моркос заявил, что число погибших от израильских ударов по стране с начала новой эскалации конфликта приблизилось к 700 жертвам. Отмечалось, что в ответ на регулярные обстрелы со стороны Израиля ливанское движение «Хезболла» проводит военную операцию.

В минувшую среду, 11 марта, Министерство иностранных дел Франции запросило экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливане. Париж стремится не допустить вовлечения страны в масштабный конфликт на Ближнем Востоке, разгоревшийся с новой силой после обстрелов Ирана американо-израильскими силами. Дипломатические усилия Франции направлены на мобилизацию международного сообщества для оперативного купирования рисков эскалации и защиты ливанского суверенитета.