15 апреля 2026 в 22:34

Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века

Эксперт Кнутов: «Паляница» отстает от современных ракетных технологий на 30 лет

Технологии, использованные в украинской ракете-дроне «Паляница», отстают от современных примерно на 30 лет, заявил ИС «Вести» военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что речь идет о системных ограничениях в уровне применяемых решений.

Поэтому, конечно, с точки зрения каких-то первых шагов это может быть и прогресс. Но если мы говорим о технологиях сегодняшнего дня, то это технологии, которые отстают лет на 20–30, — сказал Кнутов.

В новой модификации Areion применяются принципы наведения, схожие с ракетами «Томагавк» сорокалетней давности, отметил эксперт. Он добавил, что такие решения уступают современным системам и не обеспечивают высокой точности.

Ранее Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал: Германия и Украина рассматривают возможность разработки ракет FP9 с дальностью до 800 км. По его словам, вероятнее всего, они будут стартовать с установок С-300 и двигаться по баллистической траектории.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке ВСУ испытывают острую нехватку ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, в условиях конфликта с Ираном США все меньше внимания уделяют поддержке Киева.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

