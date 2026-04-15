Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века Эксперт Кнутов: «Паляница» отстает от современных ракетных технологий на 30 лет

Технологии, использованные в украинской ракете-дроне «Паляница», отстают от современных примерно на 30 лет, заявил ИС «Вести» военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что речь идет о системных ограничениях в уровне применяемых решений.

Поэтому, конечно, с точки зрения каких-то первых шагов это может быть и прогресс. Но если мы говорим о технологиях сегодняшнего дня, то это технологии, которые отстают лет на 20–30, — сказал Кнутов.

В новой модификации Areion применяются принципы наведения, схожие с ракетами «Томагавк» сорокалетней давности, отметил эксперт. Он добавил, что такие решения уступают современным системам и не обеспечивают высокой точности.

