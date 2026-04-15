15 апреля 2026 в 12:02

Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина

Военэксперт Кнутов: ФРГ и Украина могут создать ракеты дальностью 800 км

Германия и Украина рассматривают возможность разработки ракет FP9 с дальностью до 800 км, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, вероятнее всего, они будут стартовать с установок С-300 и двигаться по баллистической траектории.

Уже была информация, что на территории Дании, Франции и Германии разрабатывают для Украины ракету FP9. FP5 — это «Фламинго», а FP9 планируется создать на базе снарядов противовоздушной обороны комплекса С-300П. То есть они остались у Киева еще с советского периода, а часть, по-видимому, передали страны Варшавского договора. Европейцы предложили сделать корпус этой ракеты из композитных материалов. Ее дальность будет 800 км, а боевая часть составит 600–800 кг. Запускаться она будет с пусковых установок С-300 и лететь по баллистической траектории, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что Франция и Германия действительно способны разрабатывать средства нападения. В то же время, по словам эксперта, в Дании уже функционирует завод по производству ракетного топлива.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил о подписании трех ключевых соглашений с Германией в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на сумму €4 млрд. По его словам, сделка направлена на укрепление системы противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей страны и совместное производство беспилотных летательных аппаратов.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
