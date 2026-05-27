27 мая 2026 в 12:46

Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников

За прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 285 беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Также были сбиты управляемые авиационные бомбы и крылатые ракеты британского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов. Погибших и пострадавших нет.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что дальность поставляемых Украине ракет Storm Shadow составляет около 300 км. По его мнению, удар по Севастополю мог быть нанесен с украинских самолетов Су-24 или F-16, которые, как он считает, могли взлетать с аэродромов в Староконстантинове или Школьном под Одессой.

