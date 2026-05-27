Юрист ответил, какая деталь при покупке квартиры может быть подозрительной Юрист Русяев: короткий срок владения должен насторожить при покупке квартиры

Короткий срок владения объектом недвижимости должен вызвать подозрения при его покупке, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, перед приобретением квартиры необходимо дважды запросить расширенную выписку из ЕГРН.

Расширенная выписка из ЕГРН — базовый инструмент проверки квартиры перед покупкой. Запрашивать ее стоит дважды: на просмотре и за день до сделки. С 1 сентября 2025 года в ЕГРН вносятся сведения о членах семьи собственника, отказавшихся от приватизации. Теперь покупатель видит их прямо в выписке без отдельного запроса архивной формы 9. Внимательно смотрите документ-основание права собственности. Настораживают наследство и дарение из-за короткого срока владения и риска появления новых наследников, либо банкротства дарителя, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что при покупке недвижимости в браке требуется нотариальное согласие супруга, за исключением случаев наследования, дарения непосредственно продавцу и приватизации, если второй супруг отказывается от участия. По словам юриста, при наличии долей в собственности и при сделках с участием несовершеннолетних нотариальная форма договора купли-продажи обязательна.

Для продавцов старше 65 лет понадобятся справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, медицинское освидетельствование в день сделки и видеофиксация подписания. Самого продавца проверяйте через «Федресурс», картотеку арбитражных судов и банк ФССП. Расчеты ведите через аккредитив или эскроу, занижение цены в ДКП противопоказано, при оспаривании покупатель вернет только сумму из договора. Титульное страхование на три года покрывает оспаривание сделки в процедуре банкротства и иски по ничтожным сделкам, — заключил Русяев.

Ранее директор по продажам Елена Фирсова заявила, что покупка жилья без отделки может обернуться дополнительными затратами. По ее словам, в этом случае есть риск внезапного роста цен на материалы и услуги.