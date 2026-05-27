27 мая 2026 в 11:57

Два человека погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ

Фото: Социальные сети
Два человека погибли за сутки в Херсонской области из-за атак ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, пострадали также 14 мирных жителей.

В прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя, 14 человек получили ранения, — написал Сальдо.

Губернатор рассказал, что в результате атак повреждены административное здание и торговые павильоны в Великих Копанях. Также урон получили жилые дома в Малой Лепетихе, Гладковке и Раденске.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два человека пострадали на улице Гоголя в результате атаки ВСУ на Севастополь. У женщины диагностирована травма глаза, у пожилого мужчины обнаружили перелом и закрытую черепно-мозговую травму, уточнил он.

До этого глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что локальный режим ЧС введен после воздушной атаки на город. Это решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям после того, как над Таганрогом в ходе утреннего налета уничтожили ракету ВСУ.

