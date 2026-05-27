27 мая 2026 в 08:28

«Без паники»: Сальдо ответил Зеленскому после анонса новых ударов

Сальдо: в Херсонской области нет паники из-за слов Зеленского о дальних ударах

В Херсонской области не возникло паники после анонса президентом Украины Владимиром Зеленским июньских ударов по России, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо. По его словам, все угрозы будут пресекаться. Заявление прозвучало на фоне того, что Зеленский утвердил план дальнобойных атак на российскую территорию, стремясь «творчески развить» успехи майских санкций.

Киевский режим давно воюет не столько с военными, сколько с мирными жителями. Бьют по машинам, домам, больницам, социальным объектам. Поэтому к словам Зеленского относимся серьезно, но без паники. Угрозы будут пресекаться, а за преступления придется отвечать, — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо отметил, что заявления Киева о гуманитарной катастрофе в херсонских Алешках были лицемерием. Он отметил, что украинская армия атаковала все машины с грузами для города, создав тяжелейшие условия для местных жителей.

Кроме того, пять муниципальных округов Херсонской области остались частично или полностью без электроснабжения. В «Херсонэнерго» сообщили, что специалисты в кратчайшие сроки начали работы по восстановлению электроснабжения и подключению максимального числа абонентов.

