Херсонская область подверглась массированной атаке БПЛА

Херсонская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, предпринимается попытка ударов БПЛА.

Враг предпринимает попытку массированной атаки БПЛА по территории Херсонской области, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Запесочье и Кистер в Брянской области, о чем сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, двое мужчин получили ранения, им потребовалась медицинская помощь.

До этого украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области. Местные власти приняли решение о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

В то же время сообщалось, что при атаке на Старобельск использовались беспилотники «Лютый», FP-1 и Е-300 Enterprise, способные нести на себе боевые части весом до 300 килограммов. Специалисты пришли к такому выводу после предварительного осмотра обломков дронов.