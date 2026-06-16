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16 июня 2026 в 08:21

Хирург раскрыл, как изменился характер ранений бойцов в зоне СВО

Хирург Мнацаканян: бойцы ВС РФ стали чаще получать ранения верхней части тела

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Характер ранений, полученных на специальной военной операции, за год претерпел изменения, заявил РИА Новости заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян. По его словам, сейчас основной удар приходится на верхнюю часть тела.

Это происходит, потому что ВСУ начиняют свои взрывные устройства мелкими элементами, а также используют мины, которые приподнимаются над землей перед тем, как сдетонировать, уточнил медик. Кроме того, украинские военные часто используют пластиковые поражающие элементы. Пластик не виден на рентгене, и это затрудняет оказание помощи, добавил Мнацаканян.

Меняется <...> этажность. Если в прошлом году это были нижние отделы, ниже таза, то сейчас это ранения выше таза. Как правило, [бойцы поступают] с тяжелыми ранениями органов уровня грудной клетки, — резюмировал хирург.

Ранее 20-летний российский морпех-медик с позывным Мицар рассказал, что помог спасти свыше 500 солдат на СВО за два года. Он подчеркнул, что этот успех является результатом работы всей команды, включая штурмовиков и эвакуационные группы.

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