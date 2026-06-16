Посол РФ в Канаде раскритиковал новые санкции против России

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал решение канадских властей о введении новых санкций против российских компаний и физических лиц бессмысленным жестом. Он отметил, что очередной пакет ограничений не окажет влияния на стратегический курс России.

Во вторник власти Канады расширили санкционные списки, включив в них Московскую и Петербургскую биржи, а также около 30 организаций. В их списках оказались АО «Росатом Энергетические проекты», «Абсолют банк», «Земский банк» и ряд компаний, связанных с морскими перевозками. Под ограничения попали 121 грузовое судно и семь физических лиц.

Очередной враждебный жест со стороны официальной Оттавы, по большому счету, бессмысленный с практической точки зрения. Канадские санкции против России давно превратились в ритуал: они существуют исключительно на бумаге и никак не влияют на стратегический курс России, — отметил дипломат.

Степанов также выразил мнение, что новые санкции являются попыткой продемонстрировать активность на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны западных стран. Москва не рассматривает очередное расширение санкционных списков как фактор, способный повлиять на ключевые направления государственной политики, подчеркнул он.

Ранее Россия в ответ на введенные Оттавой санкции приняла решение закрыть въезд в страну для 103 граждан Канады, включая несколько десятков членов парламента. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что практика расширения стоп-листа за счет действующих против РФ граждан недружественных стран будет продолжена.