Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 23:25

Посол РФ в Канаде раскритиковал новые санкции против России

Посол России Степанов назвал новые санкции Канады бессмысленным жестом

Фото: Christopher Katsarov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал решение канадских властей о введении новых санкций против российских компаний и физических лиц бессмысленным жестом. Он отметил, что очередной пакет ограничений не окажет влияния на стратегический курс России.

Во вторник власти Канады расширили санкционные списки, включив в них Московскую и Петербургскую биржи, а также около 30 организаций. В их списках оказались АО «Росатом Энергетические проекты», «Абсолют банк», «Земский банк» и ряд компаний, связанных с морскими перевозками. Под ограничения попали 121 грузовое судно и семь физических лиц.

Очередной враждебный жест со стороны официальной Оттавы, по большому счету, бессмысленный с практической точки зрения. Канадские санкции против России давно превратились в ритуал: они существуют исключительно на бумаге и никак не влияют на стратегический курс России, — отметил дипломат.

Степанов также выразил мнение, что новые санкции являются попыткой продемонстрировать активность на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны западных стран. Москва не рассматривает очередное расширение санкционных списков как фактор, способный повлиять на ключевые направления государственной политики, подчеркнул он.

Ранее Россия в ответ на введенные Оттавой санкции приняла решение закрыть въезд в страну для 103 граждан Канады, включая несколько десятков членов парламента. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что практика расширения стоп-листа за счет действующих против РФ граждан недружественных стран будет продолжена.

Мир
Канада
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории Франции
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Посол РФ в Канаде раскритиковал новые санкции против России
В Германии готовятся к политическим переменам
Зеленскому указали на шаг, которого ждут от него в США
У сборной Португалии может смениться тренер после ЧМ
Отца восьми детей доставили в ТЦК в Ивано-Франковске
Уже ясно, кто заменит Европу: чего ждать от саммита Россия — АСЕАН в Казани
В Германии дочери мэра предъявили обвинение в нападении на мать с ножом
Ощущение заботы: какую роль играет текстиль в повседневной жизни
Стало известно о новых пострадавших в результате атак ВСУ в Курской области
Скандальная гонщица Багдасарян может стать банкротом из-за долгов
ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Брянской области
В ДНР запустили реверсивное движение по атакованному ВСУ мосту
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.