В ДНР запустили реверсивное движение по атакованному ВСУ мосту

На мосту трассы Р-280 «Новороссия» в Новоазовске организовано реверсивное движение после повреждений, полученных в результате атаки БПЛА, рассказал ТАСС глава Новоазовского округа Василий Овчаров. Объект открыт для транспорта, но движение временно осуществляется только по одной полосе, добавил он.

В городе Новоазовске автомобильный мост на трассе Р-280 «Новороссия» — туда ударили дроны. Есть повреждения, сквозные отверстия есть. На сегодняшний день организовано реверсивное движение по одной полосе, — рассказал Овчаров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что власти вместе с военными и силовыми структурами разработали систему защиты трассы «Новороссия» от украинских беспилотников. По его словам, система включает меры по выявлению дронов и их своевременному подавлению.

До этого обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.