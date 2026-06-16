В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией

Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в стране нарастает общественное недовольство ходом мобилизации. По его словам, ситуация требует пересмотра существующих подходов.

Он сообщил, что в обществе активно обсуждается работа территориальных центров комплектования. Силовые методы мобилизации вызывают у части населения справедливое возмущение, несмотря на необходимость пополнения армии, отметил Федоров.

Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила: мобилизацию на Украине ужесточат для уклонистов, находящихся в розыске. По ее словам, процесс реформы будет очень сложным и болезненным для тех, кто сегодня числится в розыске, но других выходов у государства просто нет. Она добавила, что сначала нужно попробовать договориться с человеком по-хорошему, в противном же случае государство должно применять санкции и принудительные меры.

До этого украинские разработчики создали на русском языке специальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Данная программа уже функционирует в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других крупных городах.