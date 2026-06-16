Отца восьмерых детей доставили в ТЦК в Ивано-Франковске

Отец восьмерых детей-сирот был доставлен в ТЦК из-за неоформленной отсрочки, передают местные СМИ. Как сообщил украинский чиновник, семья находилась на оздоровлении в Ивано-Франковской области, когда мужчину задержали и доставили в ТЦК и СП.

Там он провел около четырех часов.Позже выяснилось, что мужчина имел законное право на отсрочку от мобилизации, однако не успел оформить необходимые документы и не прошел военно-врачебную комиссию.

После вмешательства в ситуацию отец-воспитатель прошел ВВК и получил возможность оформить документы через центр предоставления административных услуг в соответствии с действующим законодательством. Подчеркивается, что наличие законных оснований не означает автоматического предоставления отсрочки.

Ранее стало известно, что мобилизованные жители Одессы с инвалидностью, отправленные на фронт, массово жалуются украинскому омбудсмену и в генпрокуратуру. В письмах говорилось о принудительной отправке на фронт людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков, а также о том, что во время проверок их прячут в грузовиках.