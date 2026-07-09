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09 июля 2026 в 16:07

В Иране раскрыли подробности погребения Али Хаменеи

Fars: Хаменеи и членов его семьи похоронят в мавзолее имама Резы

Люди несут гроб с телом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время похоронной процессии Люди несут гроб с телом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время похоронной процессии Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
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Бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в одной из галерей мавзолея имама Резы после церемонии прощания и молитвы, сообщило агентство Fars. По его данным, вместе с Хаменеи будут погребены и члены его семьи.

Тело Али Хаменеи уже доставили в город Мешхед, где пройдет церемония похорон. Как сообщает государственная телерадиокомпания Ирана, для участия в траурных мероприятиях в Мешхед прибыли более 4,7 тыс. иностранных граждан из 27 государств.

Ранее стало известно, что действующий лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сменивший отца на посту верховного лидера Ирана, так и не появился на публике даже во время похорон Али Хаменеи. Государственное телевидение Исламской Республики показало Мостафу, Мейсама и Масуда Хаменеи, совершавших молитву в огромном дворе религиозного комплекса в Тегеране.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Хаменеи остается активно вовлеченным в управление страной. Однако он не появляется на публике из-за мер безопасности. Министр также добавил, что правительство поддерживает с ним постоянную связь.

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