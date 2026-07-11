Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 13:52

Верховный лидер Ирана готовит важное послание

Fars: верховный лидер Ирана Хаменеи вскоре выступит с важным посланием

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Iranian Government/Office Of/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в течение ближайших часов выпустит важное послание, сообщило агентство Fars. Ожидается, что обращение будет связано с похоронами и церемонией прощания с его предшественником и отцом — Али Хаменеи.

Хаменеи-старший погиб в результате американского авиаудара по Тегерану, нанесенного в феврале в самом начале военной операции США на Ближнем Востоке. Проведение национальной траурной церемонии потребовало нескольких месяцев подготовки, осложненной боевыми действиями.

Около 43 млн граждан Ирана и Ирака приняли участие в церемониях прощания. Как утверждают местные СМИ, этот показатель стал рекордным. Захоронение погибшего верховного лидера состоялось 9 июля в его родном городе Мешхед.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи так и не появился на публике даже во время похорон отца. По имеющимся данным, он получил тяжелые ранения во время атаки 28 февраля. Источники из его окружения сообщали, что в ходе ударов США и Израиля преемник лидера получил серьезные травмы ног и лица.

Мир
Иран
Али Хаменеи
Моджтаба Хаменеи
послания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о новом инструменте в работе советов директоров
Лифт вместе с людьми рухнул с пятого этажа в Москве
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.