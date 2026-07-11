Верховный лидер Ирана готовит важное послание

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в течение ближайших часов выпустит важное послание, сообщило агентство Fars. Ожидается, что обращение будет связано с похоронами и церемонией прощания с его предшественником и отцом — Али Хаменеи.

Хаменеи-старший погиб в результате американского авиаудара по Тегерану, нанесенного в феврале в самом начале военной операции США на Ближнем Востоке. Проведение национальной траурной церемонии потребовало нескольких месяцев подготовки, осложненной боевыми действиями.

Около 43 млн граждан Ирана и Ирака приняли участие в церемониях прощания. Как утверждают местные СМИ, этот показатель стал рекордным. Захоронение погибшего верховного лидера состоялось 9 июля в его родном городе Мешхед.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи так и не появился на публике даже во время похорон отца. По имеющимся данным, он получил тяжелые ранения во время атаки 28 февраля. Источники из его окружения сообщали, что в ходе ударов США и Израиля преемник лидера получил серьезные травмы ног и лица.