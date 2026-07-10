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10 июля 2026 в 09:55

Десятки миллионов иранцев и иракцев простились с Хаменеи

Press TV: траурные церемонии по Хаменеи собрали рекордные 43 млн человек

Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Около 43 млн граждан Ирана и Ирака приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным иранским лидером Али Хаменеи. По данным телеканала Press TV, этот показатель стал рекордным.

Церемония прощания с погибшим 28 февраля в результате нанесенных США и Израилем ударов верховным лидером Али Хаменеи стартовала в Тегеране 3 июля. В траурных мероприятиях приняли участие высокопоставленные иностранные делегации, прибывшие из не менее чем 100 государств.

С 4 по 5 июля тело аятоллы было выставлено в столичном религиозно-общественном комплексе Мосалла, крупнейшем подобном сооружении в иранской столице. Шествие по основным тегеранским магистралям прошло 6 июля, после чего останки переправили в Кум — главный религиозный центр страны, где церемонии продолжились 7 июля. Вечером того же дня тело Хаменеи было направлено в Ирак, где для местных мусульман-шиитов организовали отдельные обряды прощания в Наджафе и Кербеле. Захоронение погибшего верховного лидера состоялось 9 июля в его родном городе Мешхед.

Ранее стало известно, что действующий лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сменивший отца на посту верховного лидера Ирана, так и не появился на публике даже во время похорон Али Хаменеи. Государственное телевидение Исламской Республики показало Мостафу Мейсама и Масуда Хаменеи, совершавших молитву в огромном дворе религиозного комплекса в Тегеране.

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