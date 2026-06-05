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05 июня 2026 в 11:34

Глава МИД Ирана объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике

Аракчи: Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen. Министр подчеркнул, что Хаменеи остается активно вовлеченным в управление страной. Он также добавил, что правительство поддерживает с ним постоянную связь.

Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности органы не рекомендуют в большей степени появляться очно, — объяснил Аракчи.

Руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Мазахер Хосейни рассказывал, что Хаменеи идет на поправку. По его словам, у него были травмы спины, колена, а также рваная рана за ухом.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики. Глава Белого дома также добавил, что Хаменеи принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.

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Иран
Аббас Аракчи
Моджтаба Хаменеи
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