Следователи возбудили дело после ЧП с перевернувшейся лодкой в Якутии В Якутии возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки с людьми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на водном объекте в Якутии, где перевернулась лодка с людьми, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты.

Моторная лодка «Обь» перевернулась в реке недалеко от поселка Угоян — на борту находились пять человек, один из них смог выбраться на берег. Судьба остальных четырех пассажиров остается неизвестной.

Ранее стало известно, что в Кызыле разыскивают двух пропавших школьниц. В масштабных поисках участвуют 140 человек — полицейские, волонтеры, водолазы, а также дроны. Правоохранители выяснили, что дети могли находиться на берегу реки Енисей в районе дамбы на Колхозной улице.

До этого следователи обнаружили тела двух пропавших в Туве девочек. Их нашли в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км. Девочки пропали в Кызыле. От места их исчезновения до Сукпака около 17 км, а до Ийи-Тала — примерно 85 км.