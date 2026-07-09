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09 июля 2026 в 10:47

Тела пропавших в Туве девочек нашли в разных населенных пунктах

Тела пропавших в Туве девочек находились на расстоянии 71 км

Фото: Илья Наймушин /РИА Новости
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Тела двух, предположительно, пропавших в Туве девочек обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района, сообщили в СУ СК по региону. Как установил корреспондент NEWS.ru, расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км.

Оба села расположены на берегу Енисея. От Сукпака до Ийи-Тала по трассе А-162 можно добраться примерно за 50 минут. Девочки пропали в Кызыле. От места их исчезновения до Сукпака около 17 км, а до Ийи-Тала — примерно 85 км.

Ранее стало известно, что спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонара.

Также следователи установили, что перед уходом девочки сообщили родителям, что собираются погулять. Камеры наблюдения засняли школьниц, когда те направлялись к дамбе на Енисее. Позже на берегу реки обнаружили их обувь и мобильные телефоны.

До этого министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Юрий Завьялов не исключил, что дети могли утонуть. По его словам, следствие рассматривает все версии, однако обстоятельства указывают именно на утопление.

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