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09 июля 2026 в 15:23

Суд Молдавии лишил Гагаузию права на самостоятельные выборы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Конституционный суд Молдавии принял решение о лишении Гагаузии части полномочий, говорится в опубликованном постановлении суда. Согласно документу, автономия больше не будет обладать полномочиями в сфере организации выборов. Кроме того, суд лишил Гагаузию права участвовать в назначении руководителей силовых ведомств.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что европеизация Молдавии может привести к тому, что страна повторит судьбу Украины. По его словам, политика президента Майи Санду направлена на разрушение экономики. Он отметил, что Кишинев ждет такой же путь, если он не прекратит себя европеизировать и не займет суверенный вектор.

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова заявила, что отставка премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну означает крах режима Санду. По ее мнению, этот демарш открывает дорогу к досрочным парламентским выборам и требует немедленного ухода самого президента.

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