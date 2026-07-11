«Ликвидировать главу Гагаузии»: сестра Гуцул выступила с предупреждением

Власти Молдавии сначала решили «ликвидировать главу Гагаузии» Евгению Гуцул, а теперь взялись за всю автономию, сообщила в беседе с ТАСС сестра осужденной Гуцул Алена Буюклы. Но, по ее словам, в регионе еще остались патриоты, которые могут сплотиться.

И сейчас, по чуть-чуть, они думают ликвидировать нашу Гагаузскую автономию. Но я думаю, что у нас еще остались те гагаузы, те патриоты, которые в 1994 году отстаивали свой народ, свою автономию. Они еще есть, и мы еще сплотимся, возьмем друг друга за руки , — сообщила она.

После избрания главой Гагаузии в 2023 году отношения Гуцул с властями Молдавии резко обострились. В 2024 году против нее возбудили уголовное дело о незаконном финансировании запрещенной партии «Шор». В марте 2025 года Гуцул задержали, затем перевели под домашний арест. Тогда прокуратура потребовала для нее девять лет лишения свободы. 5 августа 2025 года суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам заключения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слез, когда заговорила о положении осужденной Гуцул. По словам дипломата, молодую женщину буквально третируют и не дают видеться с детьми и семьей.