Захарова заговорила о союзнике России и прослезилась

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова не смогла сдержать слез, когда заговорила о положении осужденной в Молдавии главы автономного территориального образования Гагаузия Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. Свое эмоциональное выступление дипломат адресовала гостям презентации книги политика под названием «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования», проходившей в Москве.

Мало я видела тех, кто мог вынести эти застенки, эту пытку разделения с семьей. Нечеловеческую пытку — молодую женщину буквально третируют, издеваются над ней тем, что она не может увидеть своих близких, свое все, продолжение себя, — сказала дипломат.

Захарова призналась в глубоком уважении к Гуцул, ее близким, а также ко всем неравнодушным жителям Молдавии, продолжающим оказывать поддержку главе Гагаузии. Она пожелала им стойкости и заверила, что Россия никогда не бросает союзников в трудный час, многократно доказывая это на деле, особенно когда речь идет о приверженности традиционным духовным ориентирам.

В августе 2025-го суд признал Гуцул виновной по статье о финансировании партии «Шор», деятельность которой на тот момент уже была запрещена на территории Молдавии. Ей назначили наказание в виде семи лет тюремного заключения. Впоследствии, 28 мая, апелляционная инстанция Кишинева подтвердила законность этого вердикта.

Позже апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу адвокатов и оставила в силе приговор главе Гагаузской автономии. Это же касалось и активистки оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан. Судья при оглашении решения заявил, что жалоба защиты признана необоснованной.