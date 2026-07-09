Компания избила сотрудников кафе за отказ налить выпивку после закрытия Полиция задержала пять человек за нападение на администратора в кафе Евпатории

Пять человек задержали за хулиганство в кафе в Евпатории, еще двоих объявили в федеральный розыск, сообщила пресс-служба полиции Крыма. По предварительной информации, пьяная компания устроила драку из-за отказа администратора продать алкоголь после закрытия заведения. По словам очевидцев, участники конфликта избили бармена и охранника.

В рамках расследования уголовного дела задержаны пять фигурантов. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — они содержатся в следственном изоляторе. Трем фигурантам назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Двое лиц объявлены в федеральный розыск, — сказано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, нападение произошло 21 июня 2026 года. Пострадавшей девушке, которая работала администратором, потребовалась помощь медиков.

Ранее Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело о халатности после публикации в интернете видеозаписи, на которой группа подростков в городе Тосно издевается над сверстницей и унижает ее. До этого жительница Камчатки пожаловалась на травлю и избиение ее ребенка в детском лагере «Волна».