Два российских города остались без света Евпатория и Саки остались без электроснабжения после ударов ВСУ по Крыму

Евпатория, Саки и Сакский район в Крыму остаются без электроснабжения, сообщила пресс-служба ГУП «Крымэнерго». Режим ограничения подачи электричества продолжает действовать на территории всего региона. Нарушения электроснабжения произошли после ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля.

В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе, — говорится в сообщении компании.

Кроме того, подача электричества остается ограниченной в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. В «Крымэнерго» отметили, что сроки полного восстановления энергоснабжения напрямую зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения ремонтных работ.

Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. Если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.