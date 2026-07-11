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11 июля 2026 в 12:58

Два российских города остались без света

Евпатория и Саки остались без электроснабжения после ударов ВСУ по Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евпатория, Саки и Сакский район в Крыму остаются без электроснабжения, сообщила пресс-служба ГУП «Крымэнерго». Режим ограничения подачи электричества продолжает действовать на территории всего региона. Нарушения электроснабжения произошли после ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля.

В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе, — говорится в сообщении компании.

Кроме того, подача электричества остается ограниченной в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. В «Крымэнерго» отметили, что сроки полного восстановления энергоснабжения напрямую зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения ремонтных работ.

Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. Если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.

Регионы
Крым
Евпатория
Саки
электричество
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