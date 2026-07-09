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09 июля 2026 в 15:30

Политолог объяснил, почему закрытие неба не поможет Украине

Политолог Сухотин: закрытие неба не спасет Украину от гиперзвуковых ракет ВС РФ

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Закрытие неба над Украиной с технической точки зрения ничего не изменит для республики, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Виктор Сухотин. По его словам, это никак не защитит военные объекты в стране от российских гиперзвуковых ракет.

Для Украины этот режим технически ничего не изменит. Не работает закрытое небо против российских гиперзвуковых ракет, — подчеркнул Сухотин.

Политолог также отметил, что закрытие неба планируется осуществлять силами стран НАТО. Однако в Североатлантическом альянсе это никому невыгодно, уверен собеседник.

Закрытие неба над Украиной силами НАТО — это вход в прямую конфронтацию с Россией, который ни в США, ни в Альянсе никому не нужен, — резюмировал Сухотин.

Президент США Дональд Трамп заговорил о возможности закрытия неба над Украиной на саммите НАТО в Анкаре. По его словам, Запад может пойти на такой шаг ради «гарантий безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, если подобная инициатива будет реализована, такой шаг может означать присутствие вооруженных сил стран НАТО на территории Украины. А это как раз то, из-за чего была начата военная операция ВС РФ, подчеркнул он.

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