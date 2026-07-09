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09 июля 2026 в 12:38

Песков высказался о возможном закрытии США неба над Украиной

Песков: закрытие воздушного пространства над Украиной еще предстоит осмыслить

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Заявления о закрытии воздушного пространства над Украиной еще предстоит осмыслить, отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что подобные слова требуют анализа, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Заявления о возможном обеспечении США закрытия воздушного пространства над Украиной еще предстоит осмыслить, — сказал пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, если подобная инициатива будет реализована, это может означать присутствие вооруженных сил стран НАТО на территории Украины.

В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать, — заявил Песков.

Он добавил, что пока преждевременно делать окончательные выводы. По словам представителя Кремля, необходимо понять, насколько эта инициатива проработана и между какими сторонами обсуждалась.

Ранее Песков заявил, что Россия считает заблуждением заявления Рубио о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной может ускорить мирное урегулирование. Он отметил, что Кремль видит «некие заблуждения в администрации США».

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