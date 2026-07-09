Певца Пивоварова обвинили в финансировании ВСУ Харьковская ВГА: возбуждено дело против певца Пивоварова о финансировании ВСУ

Правоохранители возбудили уголовное дело против певца Артема Пивоварова по факту финансирования ВСУ, сообщили в Telegram-канале Управления внутренних дел ВГА Харьковской области. Его также обвинили в оказании помощи противнику, дискредитации Вооруженных сил России и поддержке диверсионной деятельности.

Представители харьковской администрации назвали артиста гражданским пособником преступлений киевского режима. Они также опубликовали личные данные певца, вроде его места рождения, телефона, собственности и имена родственников. Местные власти также попросили всех людей с информацией о Пивоварове связаться с ними.

Всего певцу предъявили обвинения по четырем статьям УК РФ. Среди них — ст. 205 (финансирование терроризма), ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), ст. 281.1 (финансирование диверсионной деятельности). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Харьковская ВГА возбудила уголовное дело против певицы Тины Кароль. Ее тоже обвинили в финансировании ВСУ, инкриминируемые артистке статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.