Появились подробности смертельной атаки ВСУ на российский регион Пасечник: сотрудник МЧС ранен при тушении пожара на автобазе в ЛНР

В Луганской Народной Республике в результате повторного удара Вооруженных сил Украины при тушении пожара на автобазе ранен сотрудник МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. Он также заявил о гибели 18-летнего молодого человека и ранении мужчины в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю. По словам главы региона, всего ликвидировано более 20 воздушных целей.

Для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС. В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.