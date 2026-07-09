Бастрыкин лично возбудил уголовное дело против луганского судьи-мошенника СК России: Бастрыкин возбудил уголовное дело против экс-председателя суда в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко, сообщили в канале СК в МАКСе. Его подозревают в мошенничестве.

Председателем Следственного комитета с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи, экс-председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Правоохранители полагают, что экс-судья обманным путем получил 4,4 млн рублей в 2021 году. По версии следствия, местный житель передал их Горенко взамен освобождения его сына из-под стражи и прекращения уголовного дела по распространению наркотиков. Судья не имел возможности и не хотел делать этого и забрал деньги себе.

Ранее Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против сочинского судьи в отставке Сергея Богдановича. Следователи считают, что он получил взятку размером в 50 млн рублей.